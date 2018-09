62-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum: Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhorn (dpa/lni) - Ein 62-jähriger Autofahrer ist nahe Nordhorn gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Er war am Samstagnachmittag auf dem Weg von Uelsen nach Getelo (Landkreis Grafschaft Bentheim), als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei Nordhorn mitteilte. Der Mann war demnach allein im Auto unterwegs. Am Nachmittag gab es in der Region starke Niederschläge. Ob diese mit dem Unfall zusammenhängen, sei aber unklar, hieß es von der Polizei. Die Unfallursache wird noch ermittelt.