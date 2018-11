Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gescher (dpa/lnw) - Bei einem Unfall mit einem Lastwagen und vier Autos im münsterländischen Gescher sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Lkw am Montagmorgen auf nasser Fahrbahn bei einem Bremsmanöver in ein vorausfahrendes Auto gerutscht. In der Folge seien drei weitere Fahrzeuge ineinander geschoben worden. Ein Auto ging dabei in Flammen auf. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte ein Polizeisprecher.