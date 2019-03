Lastwagen schleudert über A4: Auto rutscht auf Dach weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Herleshausen (dpa) - Ein 70 Meter weit auf dem Dach gerutschtes Auto und ein über mehrere Fahrbahnen geschleuderter Lastwagen haben stundenlanges Chaos auf der A4 verursacht. Die beiden Fahrer trugen bei dem Unfall nahe Herleshausen an der Grenze zwischen Hessen und Thüringen schwere Verletzungen davon, wie die Polizei mitteilte. Der 54-jährige Autofahrer war am Montagabend mit seinem Wagen aus bisher ungeklärtem Grund auf den Seitenstreifen geraten, streifte die Leitplanke und prallte gegen den vorbeifahrenden Lkw. Dadurch verlor der 35-jährige Lastwagenfahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug, so dass dieser über drei Fahrstreifen hinweg gegen die mittlere Leitplanke und dann wieder gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand krachte.

Das Auto überschlug sich und rutschte nach Angaben der Polizei auf dem Dach über die Fahrbahn, bis es nach 70 Metern vor dem Lastwagen zum Stillstand kam. Die beiden Fahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Infolge des Unfalls liefen rund 300 Liter Diesel aus, die teilweise ins Erdreich sickerten. Für Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Autobahn am Abend für mehr als vier Stunden gesperrt.