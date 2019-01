Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gersfeld (dpa/lhe) - Eine 51-Jährige ist am Sonntag mit ihrem Auto von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Frau trotz roter Ampel in eine Kreuzung im osthessischen Gersfeld (Kreis Fulda) gefahren. Die Frau sei bei dem Unfall eingeklemmt und schwerverletzt geborgen worden. An den Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von 13 000 Euro.