Fahranfänger prallt am 18. Geburtstag gegen Lkw

Gerolstein (dpa/lrs) - Eine Ausfahrt am 18. Geburtstag hat für einen Fahranfänger in der Eifel ein schlimmes Ende genommen. Der junge Mann geriet nach Angaben der Polizei mit seinem Auto auf der Bundesstraße 410 bei Gerolstein in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Lastwagen zusammen. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Unfall am Dienstagmorgen war unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Lkw-Fahrer sei mit leichten Verletzungen davon gekommen. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls fast eine Stunde lang voll gesperrt.