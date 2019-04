Lkw bleibt in Böschung hängen: Mit Kran geborgen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gernsheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Lastwagenfahrer ist am Samstagmorgen auf der Autobahn 67 bei Gernsheim in Südhessen von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug in der Böschung hängengeblieben. Weil das Lkw-Gespann abzustürzen drohte, musste es mit einem Kran geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Dazu wurde die Autobahn in Richtung Süden für mehrere Stunden voll gesperrt. Ab dem Darmstädter Kreuz wurde der Verkehr umgeleitet. Den Schaden an Lastwagen sowie rund 40 Metern Schutzplanke schätzte die Polizei auf knapp 40 000 Euro. Der 52-jährige Fahrer blieb unverletzt. Warum er von der Fahrbahn abkam, war am Morgen noch unklar.