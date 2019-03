Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Ein Mann ist in Gera von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 22-Jährige habe am Donnerstagnachmittag auf sein Handy geschaut und sei unachtsam auf die Fahrbahn gelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein 75 Jahre alter Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und erfasste den jungen Mann. Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gefahren.