90-Jähriger stirbt nach einem Unfall in Gera

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Ein 90 Jahre alter Mann ist nach einem Unfall in Gera an seinen Verletzungen gestorben. Der Passant habe bereits am Dienstag unvermittelt eine Straße überquert, wurde von einem Auto erfasst und ist dabei schwer verletzt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 34-Jähriger habe noch mit einer Gefahrenbremsung und einem Ausmanöver versucht, die Kollision zu vermeiden - jedoch vergeblich. Der Mann starb am Mittwoch.