Säugling im Arm der Mutter bei Autounfall verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gensingen/Gau-Bickelheim (dpa/lrs) - Ein zwei Monate altes Baby ist bei einem Unfall auf der Autobahn 61 auf dem Arm seiner Mutter verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim am Montag berichtete, hatte die Mutter auf dem Beifahrersitz den Säugling im Arm gehalten, weil es in dem kleinen Auto keine Möglichkeit für einen Kindersitz gab. Bei dem Unfall am Samstagabend hatte der am Steuer sitzende Vater des Kindes bei Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war in den Straßengraben geschleudert. Mutter und Kind wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, teilte die Polizei weiter mit. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.