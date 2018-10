67-jähriger Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gemünden am Main (dpa/lby) - Ein 67 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß im unterfränkischen Gemünden am Main gestorben. Der Mann war am Sonntagabend mit seinem Fahrzeug auf einer Bundesstraße auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß sein Auto mit dem entgegenkommenden Wagen eines 60-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge wurden von der Straße geschleudert. Der jüngere Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 67-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Warum er in den Gegenverkehr geraten war, war zunächst unklar.