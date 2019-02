Transporter kollidiert mit Omnibus und Lieferwagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gemmingen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall bei Gemmingen (Kreis Heilbronn) mit mehreren Fahrzeugen sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam der 19 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters am Donnerstag aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Linienbus, in dem rund 15 Kinder saßen. In der Folge stieß sein Fahrzeug gegen einen mit Glasteilen beladenen Lieferwagen. Dessen Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Der Busfahrer und die Kinder im Bus blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100 000 Euro. Die Straße musste mehrere Stunden gesperrt werden.