Vier Menschen bei Massenkarambolage auf A2 verletzt

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn 2 bei Gelsenkirchen sind in der Nacht zum Samstag vier Menschen verletzt worden. Beteiligt waren nach Polizeiangaben ein Bus und sieben Autos, die alle entweder in eine Leitplanke krachten, in andere Fahrzeuge prallten oder über das Trümmerfeld fuhren.

Nach bisherigen Ermittlungen verlor zunächst ein Autofahrer aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die Leitplanke. Der Wagen kam quer auf der Fahrbahn zum stehen. Die Fahrer der nachfolgenden Fahrzeuge versuchten auszuweichen und prallten dabei gegen andere Autos. Dadurch entstand ein Trümmerfeld, durch das ein Reisebus fuhr.

Die vier Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnte ein Polizeisprecher am Samstag keine Angaben machen. Für die Räumungsarbeiten an der Unfallstelle wurde die A2 mehrere Stunden voll gesperrt.