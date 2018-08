Junge läuft auf Straße und wird von Auto erfasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein Neunjähriger ist in Gelsenkirchen auf die Straße gelaufen und bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Junge trat am Samstagabend plötzlich an einem Spielplatz zwischen zwei parkenden Autos auf die Fahrbahn und wurde von einem Fahrzeug angefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Kind sei vom rechten Außenspiegel des Wagens eines 47-jährigen Gelsenkircheners erfasst worden und auf die Straße gestürzt. Mit Verletzungen im Gesicht und an den Beinen kam der Neunjährige in ein Krankenhaus.