Auto steht schräg auf geparktem Wagen: Fahrerin wird befreit

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Eine Szene wie "aus einem Actionfilm" hat sich der Feuerwehr in Gelsenkirchen nach einem Unfall mit zwei Autos geboten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am frühen Dienstagmorgen stand ein Wagen auf einem geparkten Auto und drohte umzukippen, wie die Feuerwehr mitteilte. In dem aufgefahrenen Wagen saß demnach noch eine Frau am Steuer, die sich nicht selbst befreien konnte. Die Einsatzkräfte stabilisierten das Auto mit Stützen und befreiten die Fahrerin. Sie sei dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben worden. Zum Unfallhergang konnten Polizei und Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.