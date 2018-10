Haustechniker stürzt bei Balkonarbeiten in den Tod

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geithain (dpa/sn) - Bei Arbeiten an dem Geländer eines Balkons ist ein 61-Jähriger im Landkreis Leipzig tödlich verunglückt. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der Haustechniker eines Pflegeheims in Geithain 13 Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 61-Jährige bei den Arbeiten am Mittwoch bereits die Schrauben des Geländers gelockert. Die Abteilung Arbeitssicherheit der Landesdirektion Leipzig hat Ermittlungen zum Hergang des tödlichen Unfalls aufgenommen.