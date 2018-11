Drei Verletzte bei Zusammenstoß

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geislingen an der Steige (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte die Frau am Samstag mit ihrem Wagen im Stadtteil Aufhausen links abbiegen. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto eines 23-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, die 26-jährige Mitfahrerin der Frau schwer. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.