Autofahrer stirbt bei Unfall nahe Geislingen

Geislingen (dpa/lsw) - Ein 30-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Geislingen (Landkreis Göppingen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet der Mann am Samstagnachmittag mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 10 in den Gegenverkehr. Dort streifte das Fahrzeug ein entgegenkommendes Auto und krachte frontal in einen zweiten Wagen. Ein großer Hund, der im Auto des 30-Jährigen saß, schleuderte von der Rückbank nach vorne und traf den Fahrer mit voller Wucht. Der Mann starb wenig später. Die drei Insassen der beiden anderen Autos kamen mit leichteren Blessuren davon. Auch der Hund wurde leicht verletzt.