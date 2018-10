Siebenjährige von Auto angefahren: schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geisa (dpa/th) - Im Wartburgkreis ist eine Siebenjährige von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten das Mädchen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Fulda, wie die Polizei in Suhl am Montagmorgen mitteilte. Das Kind schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Siebenjährige war am Sonntagnachmittag aus dem Innenhof einer Gaststätte in Geisa auf die Straße gelaufen. Ein 75 Jahre alter Autofahrer sah das Mädchen und bremste. Da er nur mit geringer Geschwindigkeit unterwegs war, kam er schnell zum Stehen, erfasste das Kind aber trotzdem.