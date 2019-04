Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geisa (dpa) - Bei einem Unfall mit einem Vorderkipper ist in Geisa im Wartburgkreis ein 67 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er habe am Samstag im Ortsteil Ketten sein mit Holz beladenes Fahrzeug auf eine Wiese gelenkt und sei auf einen dort abgestellten Anhänger aufgefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei sei der Mann mit dem Kipper umgestürzt. Er wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber ins Klinikum nach Fulda geflogen.