Schwerverletzte muss aus Auto herausgeschnitten werden

Gehrden (dpa/lni) - Bei einem Verkehrsunfall in Gehrden in der Region Hannover ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 21 Jahre alte Frau sei am Sonntagmorgen mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen, über einen Grünstreifen gefahren und schließlich gegen einen Baum geprallt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Aufprall war so stark, dass die Frau in ihrem Auto eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr herausgeschnitten werden musste. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.