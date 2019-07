Auto kollidiert mit Lastwagen: Fahrer tot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gehrde (dpa/lni) - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist am Mittwoch ein Autofahrer im Kreis Osnabrück ums Leben gekommen. Der Wagen des 33-Jährigen geriet auf der Bundesstraße 214 in der Nähe von Bersenbrück auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Lastzug zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Zugmaschine fing Feuer, der mit Sand beladene Anhänger kippte um. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle, der 46 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Die brennende Zugmaschine setzte auch ein angrenzendes Stoppelfeld in Brand. Die B214 war mehrere Stunden gesperrt.