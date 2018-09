Mann scheitert mit Überholmanöver und wird schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gefell (dpa/th) - Bei einem abgebrochenen Überholmanöver ist ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wollte am Samstag auf der Bundesstraße 2 bei Gefell (Saale-Orla-Kreis) zwei Autos in einer Linkskurve überholen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Da ihm aber ein Lastwagen entgegen kam, brach er das Überholmanöver ab. Beim Einordnen auf die rechte Fahrbahn, kam der Mann von der Straße ab und stürzte in einen Straßengraben. Der 62-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Jena geflogen.

Nach Angaben eines Polizei-Sprechers wird die Höhe des Sachschadens auf rund 10 000 Euro geschätzt. Die B2 wurde kurzzeitig gesperrt.