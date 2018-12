Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geeste (dpa/lni) - Ein Falschfahrer hat am Dienstag auf der Autobahn 31 für einen Unfall gesorgt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin fuhr ein 78 Jahre alter Mann aus Wietmarschen an der Anschlussstelle Geeste im Kreis Emsland entgegen der Fahrtrichtung auf die Fahrbahn nach Oberhausen auf. Nach wenigen Metern streifte er zwei entgegenkommende Autos. Es entstand nur Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.