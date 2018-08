A31 bei Geeste nach Unfall gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geeste (dpa/lni) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 31 bei Geeste im Landkreis Emsland ist die Fahrbahn in Richtung Norden am Mittwochmorgen voll gesperrt worden. Bei dem Auffahrunfall sei ein Mann am frühen Morgens schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Mann sei mit seinem Wagen von hinten auf einen Lastwagen aufgefahren und danach in die Leitplanke gekracht. Der Fahrer wurde befreit und sofort in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Aufräumarbeiten habe sich bereits ein "erheblicher" Stau gebildet, sagte der Sprecher. Wie lang die Aufräumarbeiten anhalten sollten, war noch unklar.