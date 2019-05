Mann von Traktor überrollt und lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gebhardshain/Betzdorf (dpa/lrs) - Ein Mann ist im Westerwald von seinem Traktor überrollt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 51-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei in Betzdorf am Samstag mitteilte. Der Traktorfahrer hatte am Freitag in Gebhardshain (Landkreis Altenkirchen) wegen einer Panne angehalten. Er stieg ab und kontrollierte die Maschine. Dabei rollte der Traktor auf dem abschüssigen Weg los. Bei dem Versuch die Handbremse zu ziehen, geriet der 51-Jährige unter den Hinterreifen.