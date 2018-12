Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gau-Bickelheim (dpa/lrs) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 61 im Landkreis Alzey-Worms sind fünf Menschen verletzt worden. Der 43-jährige Unfallverursacher war vermutlich zu schnell und betrunken mit seinem Auto gefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen prallte am Sonntagabend in einen Transporter vor ihm, der wiederum in ein weiteres Auto fuhr. Der 68-jährige Fahrer des Transporters erlitt schwere Verletzungen. Die Autobahn wurde zeitweise in Richtung Süden gesperrt.