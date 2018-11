Autofahrer verunglückt tödlich in Autobahn-Baustelle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gau-Bickelheim (dpa/lrs) - Am Beginn einer Baustelle auf der A61 bei Gau-Bickelheim (Kreis Alzey-Worms) ist ein 21 Jahre alter Autofahrer tödlich verunglückt. Wie die Autobahnpolizei am Samstag mitteilte, war der Mann am späten Freitagabend eingangs der Baustelle, wo sich die beiden Fahrstreifen trennen, geradeaus auf eine Warnbake gefahren. Sein Fahrzeug hob leicht ab und prallte im abgesperrten Baustellenbereich gegen eine Straßenwalze. Das Auto wurde stark eingedrückt und der 21-Jährige so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Nach ersten Erkenntnissen war er zu schnell gefahren.