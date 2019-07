Direkt aus dem dpa-Newskanal

Garding (dpa/lno) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Garding im Kreis Nordfriesland schwer verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst noch völlig unbekannt - ebenso das Alter des Autofahrers. Er wurde am Mittwochabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.