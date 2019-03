Direkt aus dem dpa-Newskanal

Peckfitz (dpa/sa) - Drei Tage nach einem Unfall bei Peckfitz (Altmarkkeis Salzwedel) ist die 31 Jahre alte Autofahrerin gestorben. Die Frau erlag am Donnerstag im Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie war am Montag mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve von einer Landstraße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Mit einem Hubschrauber war die Schwerverletzte in ein Krankenhaus in Magdeburg geflogen worden.