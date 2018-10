78-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum: Zwei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gardelegen (dpa) - Ein 78 Jahre alter Autofahrer aus Niedersachsen ist auf der Bundesstraße 188 bei Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum gekracht. Seine 73 Jahre alte Beifahrerin verletzte sich schwer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er war aus ungeklärter Ursache am Samstagnachmittag in der Nähe des Ortsteils Wernitz nach rechts von der Straße abgekommen und gegen den Baum gefahren. Die Bundesstraße musste vorübergehend komplett gesperrt werden.