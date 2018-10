Schwerer Unfall bei Hannover: Mehrere Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Garbsen (dpa/lni) - In der Nähe von Hannover hat es am späten Samstagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gegeben. Auf der Bundesstraße 6 auf der Höhe von Garbsen seien mehrere Fahrzeuge in einen schweren Unfall verwickelt gewesen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Feuerwehr habe einen sogenannten Massenanfall von Verletzten ausgerufen - eine Situation, bei der viele Verletzte versorgt werden müssen. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.