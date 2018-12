84-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Galenbeck (dpa/mv) - Ein 84-jähriger Mann ist bei Galenbeck (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Mann soll in der Nacht zum Sonntag im Ortsteil Lübbersdorf plötzlich auf der Straße gestanden haben, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Ein 82-jähriger Autofahrer sah den Mann den Angaben zufolge zu spät und erfasste ihn mit seinem Wagen. Der 84-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallgeschehens hinzugezogen.