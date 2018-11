Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gaildorf (dpa/lsw) - Ein 29 Jahre alter Autofahrer ist am Montag bei einem Zusammenstoß auf einer Landstraße im Kreis Schwäbisch Hall getötet worden. In einer Kurve zwischen den Ortschaften Gaildorf und Winzenweiler prallten zwei Wagen zusammen, wie die Polizei in Aalen mitteilte. Der Fahrer des anderen Autos kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.