Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Gäufelden-Öschelbronn

Gäufelden-Öschelbronn (dpa/lsw) - Fünf Menschen sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Gäufelden-Öschelbronn (Kreis Böblingen) verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 21 Jahre alter Paketdienstfahrer vermutlich eine 60 Jahre alte Autofahrerin übersehen und ihr die Vorfahrt genommen. Beide Autos stießen zusammen und prallten danach in zwei weitere Fahrzeuge. Die 60-Jährige und eine 25 Jahre alte Beifahrerin erlitten dabei schwere Verletzungen. Drei der vier Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf rund 50 000 Euro geschätzt. Zudem war die Straße zeitweise gesperrt.