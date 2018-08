Neun Verletzte bei zwei Unfällen mit Linienbussen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Zwei Unfälle mit Linienbussen haben am Montag im Landkreis Kassel zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Insgesamt wurden mindestens neun Menschen verletzt. Wie die Polizei in Kassel mitteilte, stieß am Mittag in Calden aus zunächst ungeklärter Ursache ein Lastwagen mit einem Bus zusammen. Die beiden Fahrer und ein Fahrgast erlitten Verletzungen, die Bundesstraße 7 wurde wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Bereits am Morgen war in Fuldabrück ein Auto mit einem Linienbus kollidiert. Dabei wurden sechs Menschen leicht verletzt, unter ihnen fünf Schüler. Die Landstraße 3460 wurde für mehr als eine Stunde komplett gesperrt. Im Berufsverkehr bildeten sich lange Staus. Es entstand ein Schaden von rund 15 000 Euro.

Eine 23 Jahre alte Autofahrerin war frontal mit dem Bus zusammengestoßen, als sie einem entgegenkommenden Taxi ausweichen wollte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch die fünf 10 bis 16 Jahre alten verletzten Schüler kamen in ein Krankenhaus. Der Taxifahrer fuhr unerkannt weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. In dem Bus saßen rund 40 Kinder und Jugendliche.