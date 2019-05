Lastwagen stürzt auf A44 um: Vollsperrung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 44 in der Nähe von Kassel ist ein mit Solarmodulen beladener Lkw umgestürzt. Der Sattelzug sei am Freitagmorgen zwischen den Ausfahrten Zierenberg und Bad Wilhelmshöhe quer auf der Fahrbahn liegen geblieben, teilte die Polizei mit. Nach den ersten Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Autobahn in Richtung Kassel musste voll gesperrt werden, die Gegenrichtung teilweise.