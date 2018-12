Unfall am Weihnachtsmorgen: Fußgänger von Auto erfasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Osthessen ist am frühen Dienstagmorgen ein Fußgänger ums Leben gekommen. Der 55-Jährige lief laut Polizei gegen 6.00 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen den Fuldaer Stadtteilen Dietershan und Bernhards plötzlich auf die Fahrbahn. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste ihn mit ihrem Kleinwagen. Der Fußgänger wurde durch die Luft geschleudert und dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Die Straße war rund drei Stunden gesperrt.