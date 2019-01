Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hosenfeld (dpa/lhe) - Ein Mann ist mit seinem Auto in Hosenfeld (Landkreis Fulda) gegen einen Baum geprallt und gestorben. Er war am Donnerstagmorgen mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei Fulda mitteilte. Er wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt. Rettungskräfte versuchten den Mann zu befreien, doch er starb noch am Unfallort.