Mehrere Verletzte bei Unfall auf A66 nahe Fulda

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 66 nahe Fulda sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Insgesamt waren an dem Unfall am späten Mittwochabend drei Fahrzeuge beteiligt. Die Beamten waren zwischenzeitlich von mehr Verletzten und Fahrzeugen ausgegangen.

Den Angaben zufolge krachte zunächst ein 39 Jahre alter Fahrer in den vorausfahrenden Wagen eines 50-Jährigen. Beide Fahrzeuge kamen durch den Aufprall gegen die Leitplanke. Der Wagen des Jüngeren geriet zurück auf die Fahrbahn und stieß dort mit einem dritten Fahrzeug zusammen. Dessen 61 Jahre alter Fahrer wurde ebenso wie der 50-Jährige schwer verletzt. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Die Autobahn war ab dem Dreieck Fulda in Richtung Neuhof gesperrt.