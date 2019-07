Junge stürzt in Fulda von Balkon und verletzt sich schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda (dpa/lhe) - Ein Junge ist von einem Balkon im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Fulda gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Achtjährige fiel am Montagabend etwa acht Meter tief auf eine Wiese vor dem Haus, wie die Polizei am Dienstag in Fulda mitteilte. Der Junge habe wohl mit seinem jüngeren Bruder auf dem Balkon gespielt. Vermutlich sei er dabei auf die Brüstung geklettert und heruntergefallen. Wo sich die Eltern zu dem Zeitpunkt aufhielten, war zunächst unklar. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Dennoch dauern die Ermittlungen an, die Polizei sucht nach Zeugen.