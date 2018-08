18-Jährige bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda/Schwalmtal (dpa/lhe) - Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Montagnachmittag in Osthessen nach einem Zusammenstoß mit einem Traktor in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers geriet die Frau auf der Bundesstraße B254 zwischen Renzendorf und Hopfgarten (Vogelsbergkreis) aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Traktor zusammen. Durch den Zusammenstoß kippte der Schlepper auf die Seite, das Auto der jungen Frau schleuderte gegen die Leitplanken.

Die Feuerwehr befreite die Schwerverletzte aus dem Fahrzeug, ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Der 25 Jahre alte Traktorfahrer erlitt nur leichte Verletzungen. Der Sachschaden wurde zunächst auf 60 000 Euro geschätzt.