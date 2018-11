Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fürth (dpa/lhe) - Ein Arbeiter ist im südhessischen Fürth vom Dach gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Der 69-Jährige sei noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei in Darmstadt am Montag mit. Am Samstag war der Mitarbeiter einer Elektroinstallationsfirma mit Arbeiten an einer Satellitenanlage beschäftigt gewesen und gestürzt. Die Ursachen des Unglücks müssen noch ermittelt werden.