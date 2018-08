Autofahrer rast in Radlergruppe: Mann schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bredereiche (dpa/bb) - Ein Autofahrer ist auf der Landstraße zwischen Bredereiche und Himmelpfort (Oberhavel) in eine Radlergruppe gerast und hat einen Mann schwer verletzt. Der 20-jährige Fahrer habe am Mittwoch einen vorausfahrenden Wagen überholt und sei dabei in die entgegenkommende Kolonne von drei italienischen Radtouristen gefahren, teilte die Polizeidirektion Nord am Donnerstag mit. Sein Auto kollidierte mit dem zweiten und dritten Radfahrer der Gruppe. Ein 23 Jahre alter Radfahrer kam verletzt ins Krankenhaus, ein 21-Jähriger erlitt einen Schock und wurde am Unfallort behandelt. Die Polizei ermittelt zu dem Unfall.