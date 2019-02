Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fürstenau (dpa/lni) - Ein Autofahrer ist auf einer Kreisstraße bei Fürstenau (Landkreis Osnabrück) mit seinem Wagen in zwei Pferde gekracht. Der Fahrer wurde leicht verletzt, die beiden Tiere sind noch am Unfallort verendet, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagabend sagte. Warum die Pferde auf der Straße waren, ist nach ersten Ermittlungen noch unklar.