Pkw stößt mit Regionalzug zusammen: Glimpflicher Ausgang

Fritzlar (dpa/lhe) - Im nordhessischen Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis) ist am Freitagnachmittag ein Pkw mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Wie die Bundespolizei in Kassel mitteilte, wurde niemand körperlich verletzt, drei Personen seien aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. An dem Auto, das an dem unbeschrankten Bahnübergang von dem Triebwagen der Kurhessenbahn erfasst worden war, entstand erheblicher Sachschaden. Auch der Zug wurde beschädigt und abgeschleppt. Die Zugstrecke war kurzzeitig gesperrt.