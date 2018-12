75-Jähriger übersieht Auto beim Überholen: Vier Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fritzlar (dpa/lhe) - Ein 75-Jähriger ist beim Überholen in einer Kurve mit seinem Wagen in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Er hatte das Auto nicht kommen sehen, als er auf der Bundesstraße 253 bei Fritzlar im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis an einem Lastwagen vorbeifuhr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 32-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde am Donnerstagnachmittag schwer verletzt, seine Beifahrerin und ein zweijähriges Kind auf dem Rücksitz ebenso wie der Senior leicht.