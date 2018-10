Vorfahrt missachtet: zwei Schwerverletzte in Friesoythe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friesoythe (dpa/lni) - Weil ein 48-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet hat, sind er und eine Frau in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Montagabend an einer Straßeneinmündung, als der 48-Jährige einer 49-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt nahm und die beiden Autos kollidierten, wie die Polizei mitteilte. Beide wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Einem Polizeisprecher zufolge hatte der 48-Jährige zuvor vermutlich Alkohol getrunken.