Erntehelfer stirbt bei Kohlernte

Friedrichskoog (dpa/lno) - Bei der Kohlernte in Dithmarschen ist ein Erntehelfer tödlich verletzt worden. Der 30 Jahre alte Mann geriet in Friedrichskoog unter einen Anhänger, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Mittwoch mitteilte. Der Erntehelfer saß am Dienstag mit anderen Saisonarbeitern auf dem Anhänger, als dieser in einen Straßengraben rutschte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die anderen Mitfahrer blieben unverletzt.