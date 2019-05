Ins Gleisbett gestürzt: 18-Jähriger von S-Bahn erfasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedrichsdorf (dpa/lhe)- Ein 18-jähriger Mann ist am Bahnhof in Friedrichsdorf von einer S-Bahn überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der junge Mann am Donnerstagabend in das Gleisbett, als der Zug einfuhr. Der Lokführer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 18-Jährigen. Der junge Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. "Er ist am Leben", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Der Lokführer habe einen Schock erlitten. Die Beamten gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus. Die Bahnstrecke blieb vorübergehend gesperrt. Zuvor hatte die "Hessenschau" berichtet.