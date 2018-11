Auto prallt gegen zwei Bäume: 32-Jähriger stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedland (dpa/mv) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 197 bei Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg erklärte, prallte der 32-Jährige am frühen Dienstagmorgen etwa 800 Meter vor dem Ortseingang mit dem Wagen gegen einen Baum an der rechten Straßenseite. Das Auto wurde auf die linke Seite geschleudert, wo es gegen eine weiteren Baum krachte. Der Mann aus Vorpommern wurde aus dem Wagen geschleudert und starb am Unfallort. Die Unfallursache sei unklar. Zuerst hatte der private Rundfunksender Ostseewelle über den Unfall berichtet.